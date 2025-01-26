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وحدة النشء بمكتبة الإسكندرية تحتفل بنهاية برنامج عام 2024

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة مكتبة النشء بقطاع المكتبات احتفالًا بنهاية برنامج عام 2024؛ وذلك تحت عنوان "احلم"، حيث تضمن برنامج العام المنقضي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، والتي تناولت موضوعات عديدة منها أنشطة علمية وفنية وأنشطة تنمية المهارات وفعاليات للصحة النفسية للنشء، وأيضًا برامج توعوية وتثقيفية مختلفة وزيارات ميدانية وغيرها من البرامج المتنوعة.

 

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تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية منها عرض مسرحي للمخرجة حورية الدقاق بعنوان "جرس الفسحة"، وفقرات رقص من تصميم جيهان شعراوي، وقد قامت بتصميم وتنفيذ ديكور الاحتفالية الدكتورة أميرة زيتون.

 

 وقُدِّم بالحفل أيضًا كلمة من أعضاء مكتبة النشء القدامى المتميزين، بالإضافة إلى عرض فيلم يوثق أنشطة وفعاليات مكتبة النشء خلال العام، كما تم تكريم أعضاء المكتبة المتميزين الذين كانت لهم مشاركة فعالة في برنامج أنشطة مكتبة النشء. وكانت الاحتفالية برعاية الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية برئاسة عصام عزت.


تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.
 

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مكتبه الإسكندرية مكتبة النشء الجمعية المصرية لأصدقاء أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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