الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من عدة بلدات لبنانية

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"  نقلا عن مصدر عسكري لبناني  أن  جيش  الاحتلال الإسرائيلي انسحب بالفعل من عدة بلدات في جنوب البلاد.

 الاحتلال ينسحب من  عدة بلدات في لبنان 

وأكد مصدر عسكري لبناني انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدات مركبا، رب ثلاثين، بني حيان، طلوسة، حولا، ميس الجبل، مارون الراس، عيترون، يارون، الضهيرة، أم التوت، الزلوطية، يارين، الطيبة، دير سريان، القنطرة، عيتا الشعب، القوزح.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني، استشهاد  أحد عناصره وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد، مع محاولة مئات الأشخاص دخول بلدات حدودية لم تنسحب منها  قوات الاحتلال  الإسرائيلية رغم انقضاء مهلة ذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

 استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة

وجاء في بيان للجيش: " استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة- صور وإصابة آخر في  بلدة ميس الجبل- مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية".

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