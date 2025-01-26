الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

احمد رضا
احمد رضا

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي قدم عرضا رسميا إلى نادي بتروجت للحصول على خدمات أحمد رضا لاعب وسط الفريق البترولي خلال زيارته اليوم إلي مقر الشركة البترولية.

وأضاف أن عرض الأهلي تضمن منح النادي البترولي مقابل مادي (مجدول) بالإضافة إلى إعارة ثنائي فريق الشباب بالأهلي سمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وعلى جانب آخر عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة اليوم مع السلوفيني نيجك جراديسار مهاجم الفريق الجديد من أجل تجهيزه للتواجد في مباراة بيراميدز الليلة، حيث ستكون أول مباراة رسمية له بعد انتقاله إلي صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي. 

كما اقترب مسؤلو النادي الأهلي من حسم صفقة أحمد رضا لاعب خط وسط بتروجت، حيث ينهي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي الصفقة مع إدارة النادي البترولي من أجل تدعيم خط وسط الأهلي الذي ينتظر رحيل أكرم توفيق لاعب الأهلي عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي بعد اتفاقه مع الشمال القطري. 

كما يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بيراميدز الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

غيابات الأهلي أمام بيراميدز 

وسام أبو علي شد في العضلة الخلفية 
طاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الأمامية 
رضا سليم إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى 
يحيى عطية الله جراحة في الوجه 
أشرف داري شد في العضلة الخلفية 
يوسف ايمن  تم إنهاء التعاقد معه
احمد نبيل كوكا عدم جاهزية بعد التعافي من الإصابة في السمانة
سمير محمد الإصابة في القدم 
حمزة علاء استبعاد فني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع:محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى العش 

الوسط:أكرم توفيق ومروان عطية وعمرو السولية 

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات وجراديسار. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن مصطفى العش مدافع الفريق الجديد اقترب من التواجد أساسيا في تشكيل الفريق اليوم أمام بيراميدز، حيث يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر للفريق. 

اقترب السلوفيني نيجك جراديسار لاعب الأهلي الجديد من قيادة هجوم الفريق في مباراة بيراميدز الليلة، حيث خاض اللاعب مران واحد فقط مع الأهلي أمس بعد إعلان التعاقد معه لمدة أربع مواسم ونصف. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة اليوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز اليوم الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز 

 يحل  النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة. 

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الأهلي كولر أحمد رضا

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