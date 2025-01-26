بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

أسند محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية الإدارة المركزية لمكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي بجانب عمله مساعدا للوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

اعتذار شيرين حمدي من منصب المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم

وجاء ذلك عقب قبول الوزيراعتذار شيرين حمدي من منصب المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن منصب مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، بعد أن قضت ٧ أعوام داخل ديوان عام الوزارة، كانت فيها مصدر ثقة ثلاثة من وزراء التربية والتعليم وهم الدكتور طارق شوقي، والدكتور رضا حجازي، ثم وزير التعليم الحالي محمد عبد اللطيف، وأصبحت تلقب داخل ديوان عام الوزارة بالمرأة الحديدية لما تملكه من قوة وصلابة وجهد بارز جعلها حاضرة في كافة المحافل والاجتماعات الهامة لثلاثة وزراء تعليم، وكانت حلقة الوصل بين الوزارة والعديد من المؤسسات الدولية بحكم عملها مستشارا للوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، وظلت القيادة الأبرز داخل الديوان منذ تولت المسئولية في عام ٢٠١٧.

وعقب اعتذارها عن المنصب، أسند الوزير الحالي مسئولية الإدارة المركزية لمكتب الوزير إلى الدكتور " المحمدي" الذي يحظى بثقة وزير التربية والتعليم، حتى أصبح بمثابة أمين سر الوزير، وتلك الثقة التي يحظى بها المحمدي جاءت نتيجة لجهود بارزة قدمها على مدار الشهور الماضية.

معلومات عن الدكتور أحمد المحمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم

ومنذ تولى محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم، كان " المحمدي" واحدًا من القيادات التي يعتمد عليها الوزير اعتمادًا كبيرًا في العديد من الملفات الهامة، ومع بدء الوزير تنفيذ مشروعه في خفض الكثافات، وعودة الطلاب إلى المدارس وسد العجز في أعداد المعلمين، برز اسم " المحمدي" بقوة من واقع منصبه السابق كمساعد للوزير لشئون المديريات، وهو المنصب الذي تولاه " المحمدي" في عهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق ؛ ولكن جهوده تبلورت بقوة مع وزير التربية والتعليم الحالي.

وتمكن الدكتور " المحمدي" من ضبط إيقاع العمل في عدد كبير من المديريات التعليمية، وبخاصة في فترة العمل على خفض كثافات الفصول، وأعد مساعد الوزير وقتها " شيت" كان بمثابة النموذج لمعرفة الاحصائيات الدقيقة لكل فصل مدرسي على مستوى الجمهورية، وشكل لجان عديدة من أجل متابعة سير العمل في المديريات، وفقًا لما يمكن تسميته بشيت المحمدي.

وكانت لخبرات الدكتور أحمد المحمدي السابقة في مجال التعليم دور كبير في تحقيق مستويات أداء كبيرة، فقد كان يشغل منصب الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء.

كما سبق وشغل المحمدي، منصب أمين عام اللجنة العليا لاعتماد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات ذات الطابع الخاص خلال الفترة من 2019 إلى 2022، كما عمل كمساعد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم في الفترة من 2017 إلى 2019.

كما سبق وتم تكليف الدكتور أحمد المحمدي للقيام بأعمال الأمين العام لهيئة ضمان جودة التعليم إلى جانب عمله كمساعد رئيس للهيئة في 2019، فضًلا عن عمله في منصب نائب مدير وحدة جودة التعليم بكلية طب الأسنان في الفترة من 2015 إلى 2017 والدكتور أحمد المحمدي حاصل على درجة أستاذ مساعد في عام 2022، فضًلا عن عمله بشئون المتابعة بوزارة الصحة والسكان، وفي الأمانة العامة للمركز القومي للبحوث بالإضافة إلى عضوية هيئة تدريس جامة الأزهر منذ عام 2010.



كما حصل بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في التخصص على دبلومة إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس 2014، ودبلومة إعداد القادة المتكاملة للترقي للمناصب الإدارية العليا مركز إعداد القادة - جامعة عين شمس 2015، ودبلومة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية 2017، وماجستير الإدارة والدعم اللوجستي 2019 من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

كان لهذه الخبرات دورها البارز في أن يقوم " المحمدي" بجهود كبيرة في تطوير التعليم قبل الجامعي. ويشغل حاليًا الدكتور " المحمدي" منصب مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وبجانب عمله أسند إليه الوزير مؤخرًا الإشراف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

ومنصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم، واحد من أبرز المناصب القيادية في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، فمكتب الوزير بمثابة حلقة الوصل بين الوزارة وكافة الإدارات المركزية والمديريات والمؤسسات التابعة لها.

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