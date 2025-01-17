خوفا على منصبه، نتنياهو يقبل شروطا جديدة في اتفاق غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة جيش الاحتلال للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.

وأوضحت: "تم إحراز تقدم كبير ليلة الجمعة في المحادثات بين نتنياهو وسموتريتش".

تهديدات الخروج من الحكومة

وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".

وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".

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