الأحد 26 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع 12 صنفًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  أسعار الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  17 إلى 19 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 10 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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