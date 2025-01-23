الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

البسلة تتراجع 6 جنيهات وارتفاع جديد في الفلفل، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 18 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 40 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  15 إلى 17 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 13 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 10 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 47 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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