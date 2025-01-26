الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف
ads

شهد اليوم الثالث لفعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين توافدوا على الأركان المختلفة للاستفادة من الأنشطة والعروض المتنوعة التي يقدمها الجناح، واحتشد الزوار للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والدينية وبانوراما الأزهر الشريف، حيث يتواجد العديد من الأركان التي تعرض كتبًا ومؤلفات علمية ودينية، بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات التي تُسهم في تعزيز الفكر الوسطي ونشر المعرفة.

فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتوافد الجمهور أيضًا على ركن الفتوى والخط العربي الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من الزوار، حيث يقدم الإجابات على تساؤلاتهم الدينية المختلفة وفق المنهج الأزهري المعتدل ويرسم البهجة على وجوه الزوار، كما شهد الجناح إقبالًا على الأنشطة والعروض الفنية التي تسلط الضوء على قضايا معاصرة، مما يعكس دور الأزهر الشريف في توعية وتثقيف المجتمع.

وتتضمن أنشطة  جناح الأزهر في معرض الكتاب لهذا العام العديد من الفعاليات المميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم بالقضايا الدينية والوطنية وغيرها من القضايا بما يناسب صغر أعمارهم، ومن أبرز هذه الأنشطة "احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج، وعيد الشرطة"، التي تحتفي بقيم الإيمان والتضحية، بالإضافة إلى أنشطة مبادرة "بداية جديدة" التي تسعى إلى تحفيز الابتكار والإبداع لدى الأطفال من خلال ورش تلوين وتعليم الرسم

 

كما تم تخصيص ورش لتعليم الأطفال كيفية الحفاظ على الأرض الزراعية والبيئة، وتعزيز التآزر الحركي من خلال أنشطة تفاعلية وبدنية، وفي إطار احتفالات شهر رمضان، تم تنظيم فعاليات وورش فنية لإبراز معاني الشهر الكريم وتشجيع الأطفال على التفاعل مع قيم التضامن والعطاء، مما يساهم في بناء شخصية الطفل الأزهري وغير الأزهري المتوازنة والمبدعة.

 

ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025،ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف جناح الأزهر مبادرة بداية جديدة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات معرض القاهرة الدولي ذكرى الإسراء والمعراج عيد الشرطة

مواد متعلقة

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

الأطفال يسألون الإمام.. شيخ الأزهر يجيب على أبرز 31 سؤال يشغل أذهان الجيل الجديد.. يرد على الحكمة من انتصار الظالم.. يكشف مصير أطفال غزة بعد استشهادهم.. وينصح الفتيات بشأن مواقع التواصل (صور)

العودة للهوية الثقافية، جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب مقررات الطب (فيديو)

احتفالية يوم في حب الوطن تجذب زوار جناح الأزهر في ثاني أيام معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

السيسي يشدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

سيناريو وحيد يضمن لمصر صدارة مجموعتها في مونديال اليد

لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، السيسي يؤكد مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

حماس عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

مطالب برلمانية بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية