الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

الزراعة تنظم حملة للتوعية بمواعيد تسميد القمح

وزارة الزراعة، فيتو
وزارة الزراعة، فيتو

نظمت وزارة الزراعة حملات توعية بمواعيد وانواع وطرق التسميد لمحصول القمح للموسم الحالى لضمان اعلى انتاجية للقمح وضمان موسم جيد للمزارعين. 

وشددت الزراعة على أهمية  الاهتمام بالري خلال يناير وخاصة في فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامي مع عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

يجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

مقاومة الحشائش تتم باليد ويسهل ذلك في الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.


وقالت أن القمح  يصاب بعدة أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقي، أما أهم الأمراض الفطرية التي يصاب بها نبات القمح فهي أصداء القمح الثلاثة، التي تختلف فيما بينها في نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك.

تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التي تصيب نبات القمح هي: الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البرتقالي) والصدأ الأسود (صدأ الساق).

أهم طرق مكافحة الأمراض الفطرية في نبات القمح، وأبسطها وأقلها تكلفة وحفاظا على البيئة من التلوث، هي زراعة الأصناف الموصي بها والموزعة عن طريق جهات رسمية موثوق بها، وهي الأصناف المنتجة بمعرفة قسم بحوث القمح والتي تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للأمراض الفطرية والتي يقوم القسم بإحلال الجديد منها باستمرار للحفاظ على درجة عالية من المقاومة للأمراض.

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الأمراض الفطرية هبوب الرياح الظروف المناخية زارة الزراعة محصول القمح
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