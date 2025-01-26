قرار جديد من النيابة ضد المتهم بسحل كلب حتى الموت بأكتوبر

أمر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيل المتهم بسحل كلب حتى الموت بكفالة ١٠ الاف جنيه إلا أن المتهم عجز عن سدادها وتم التحفظ عليه لحين سداد الكفالة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد من مينا. ف. م ٣٥ سنة عضو بمؤسسة حماية الحيوان بتضرره من قائد سيارة سوزوكي ماروتي فضي اللون بسبب قيامه بربط عنق إحدي الكلاب البلدي بحبل وسحلها وتعذيبها مستخدما السيارة خاصته بمنطقة الحي العاشر أمام مسجد الحي القيوم في بداية شهر يناير الجاري.

وتسبب الحادث في إصابة الكلب جروح سطحية وقطعية بمناطق متفرقه بالجسم وأدت للوفاة وطلب إثبات الحالة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى المتهم والقت القبض عليه وباشرت النيابة التحقيق معه.

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