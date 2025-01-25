عمر مرموش: هالاند يساعدني على التأقلم مع الفريق

علق الدولي المصري عمر مرموش، على ظهوره الأول بقميص فريق مانشستر سيتي، خلال مواجهة تشيلسي بملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

عمر مرموش صاحب 25 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي، الخميس الماضي، قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو، ليدفع به مدربه بيب جوارديولا في التشكيلة الأساسية أمام البلوز بعد يومين فقط على وصوله.

تعليق عمر مرموش على أول مشاركة مع مانشستر سيتي

وخلال مقابلة عقب المباراة مع شبكة بي إن سبورتس، تحدث عمر مرموش عن هدفه الملغى، قائلا: "عندما سجلت الهدف، كان شعورا مذهلا، والأهم هو انتصارنا".

وتابع: "لكن كان من الممكن، أن يكون ظهورا ممتازا، حال نجاحي في تسجيل هدف، إلا أنني أحمد الله على ذلك".

وعن الانسجام الملحوظ بينه وبين إيرلينج هالاند في خط الهجوم، أوضح: "إنه شخص مميز ولاعب خرافي، ومنذ أن وصلت إلى النادي وهو يتحدث معي ويحاول مساعدتي على التأقلم مع الفريق".

وفي رسالة مصورة نشرها الحساب الرسمي لناديه بموقع "إكس"، قال مرموش "أهلا بمشجعي السيتي، أنا سعيد جدا بظهوري الأول والنقاط الثلاث.. الأجواء كانت جنونية وأحببت دعمكم لنا".

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كتب الدولي المصري "شرف لي تسجيل ظهوري الأول مع مانشستر سيتي بـ 3 نقاط ثمينة".

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