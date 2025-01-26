رمضان قرني: الدعم السريع يتبنى سياسة "الأرض المحروقة" بعد الخسائر العسكرية

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، إن قوات الدعم السريع، بعد الهزائم التي تكبدتها في عدة جبهات، تتبنى نهج "سياسة الأرض المحروقة".

وأضاف أن هذه السياسة تتضمن استهداف تدمير المنشآت والمرافق الحيوية التي تشكل ركائز للبنية التحتية للسودان، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم الجيش السوداني الذي حقق نجاحات ملحوظة في عدة محاور، خاصة في الجزيرة والخرطوم.

وأكد قرني لـ فيتو أن تحليل تحركات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة يكشف عن عدة جرائم شنيعة، حيث سعت القوات إلى:

حرق أكبر مصفاة نفط في السودان: مصفاة الجيلي تعرضت لعدة ضربات جوية استهدفت تعطيل إنتاج النفط.

استهداف محطات الكهرباء: طالت محطات الكهرباء في عدة مناطق سودانية منها ولاية النيل الأبيض ومنطقة المرخيات شمال غربي أم درمان ومحطة كهرباء دنقلا، مما أثر على إمدادات الطاقة.

قصف سد مروي: الهجوم على سد مروي ومحطة الكهرباء الرئيسية شمال الخرطوم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن.

استهداف المستشفيات: تم استهداف آخر المستشفيات العاملة في الفاشر في منطقة دارفور، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وفي سياق آخر، أعلن أيوب عثمان نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع، استقالته من منصبه، موضحًا أنه قرر إنهاء ارتباطه بالقوات بسبب الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين في عدة ولايات سودانية.

وأشار الدكتور قرني إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار نهج انتقامي من الدعم السريع، في ضوء النجاحات العسكرية المتواصلة للجيش السوداني ورفض القوى السياسية الموالية للدعم السريع تشكيل حكومة موازية في بورتسودان. كما توقع أن تثير هذه التطورات نقاشات داخلية وخارجية بشأن "شرعية" الدعم السريع، خاصة مع رغبة القوات في العودة إلى المشهد السياسي عبر اتفاقيات سلام محتملة.

وتوقع قرني أن تدفع هذه الجرائم الجيش السوداني إلى التشبث بموقفه الرافض للمفاوضات مع الدعم السريع، مؤكدًا أن الجيش متمسك بموقفه الذي يقتضي خروج الدعم السريع من المدن والقرى السودانية قبل الدخول في أي مفاوضات، ما قد يعني استمرار القتال في الفترة المقبلة.

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