الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الإقليمية لبرنامج ذاكرة العالم

الدكتور شريف شاهين
الدكتور شريف شاهين الأستاذ بقسم المكتبات
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فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الإقليمية لبرنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكوMOWCAR، باختيار الدكتور شريف شاهين، الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، والعميد الأسبق للكلية نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية للبرنامج، والذي يستهدف تعزيز الحفاظ على التراث الوثائقي، وحماية المخطوطات والكنوز الوثائقية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور شريف شاهين، مشيدًا بجهوده واسهاماته العملية المتميزة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها وأساتذتها الذين يمثلونها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وتقدم الدعم لهم في مختلف التخصصات ليواصلوا إسهاماتهم لخدمة الوطن والإنسانية، وبما يحقق الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

 رئيس جامعة القاهرة: الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها وعلمائها للمنافسة في مختلف المجالات والمواقع محليا ودوليا، ليقدموا علمهم وخبراتهم لصالح الإنسانية، وليبرهنوا على أن مصر بأبنائها قادرة على إثراء كل المواقع على ارفع مستوى من العطاء.

ومن جانبه أوضح  الدكتور شريف شاهين أن  انتخاب مصر نائبًا لرئيس لجنة ذاكرة العالم للدول العربية (MOWCAR) جاء بعد تقديم عدة عروض ومناقشات استمرت لمدة يومين، إلى جانب عقد اجتماعات مثمرة ضمت خبراء من مصر والسودان وعدة دول عربية أخرى لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والخبرات حول مستقبل  "MOWCAR " لضمان حماية تراثنا الوثائقي، وهو ما أبرز الجهود التعاونية التي بذلتها جميع دول المنطقة العربية لتعزيز الحفاظ على التراث الوثائقي.

تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراعات

كما تضمنت الجلسات، إجراء مناقشات نقدية حول التهديدات التي تواجه التراث الوثائقي، وخاصة بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراعات، وأهمية الرقمنة في الحفاظ على التراث.

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الدكتور شريف شاهين الدكتور محمد سامي عبد الصادق جامعة القاهرة حماية المخطوطات رئيس جامعة القاهرة قسم المكتبات والمعلومات مصر والسودان منظمة اليونسكو

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