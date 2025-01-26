الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع تنر في كرداسة

حريق
حريق

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب بعقار حوله مالكه إلى مصنع "تنر" بإحدى قرى كرداسة، ولم يسفر عن إصابات، لمعاينة الحادث والوقوف علي ملابساته وتحديد بدايته ونهايته.

 

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بعقار، وأن مالك العقار حوله إلى مصنع تنر.

 

حريق عقار بكرداسة 

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في عقار في قرية تابعة لمركز كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.

 

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الحماية المدنية انتداب المعمل الجنائي تلقت غرفة النجدة حريق عقار بكرداسة نيابة الجيزة

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