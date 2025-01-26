الأحد 26 يناير 2025
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أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

أمريكية خضعت لعملية
أمريكية خضعت لعملية زراعة كلية خنزير

حطمت امرأة أمريكية تدعى  توانا لوني، رقما قياسيا جديدا،  وذلك بعدما عاشت 61 يوما  مع كلية خنزير تمت زراعتها لها،  وهي تشعر بأنها في حالة جيدة.

أمريكية تعيش بكلية خنزير تسجل رقما قياسيا جديدا

وذكرت  وكالة أسوشيتد برس، أن توانا لوني، وهي من سكان ولاية ألاباما، حققت  إنجازا كبيرا حيث أصبحت المرأة التي تعيش أطول فترة زمنية بعد خضوعها لعملية زرع أعضاء من الخنزير

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وأشارت الوكالة إلى أنه في فترات سابقة، تمت زراعة أعضاء من الخنازير لأربعة مواطنين أمريكيين. تضمنت التجارب زراعة قلبين وكليتين، ولكن لم يبق أي منهم على قيد الحياة لفترة تزيد على شهرين.

عملية زراعة أعضاء الخنزير في البشر 

وقال أطباء، يشرفون على علاج توانا لوني: إن توقعاتهم بخصوص وضعها وحالتها الصحية، تبقى متفائلة كثيرا.

وفي سبتمبر عام 2021، أجرى جراحون من مستشفى لانغون بجامعة نيويورك أول عملية في العالم لزرع كلية خنزير في جسم إنسان متوف دماغيا.

ويتم عادة تعديل الخنازير وراثيا للحد من خطر تصدي الجهاز المناعي للمتلقي للعضو الدخيل.

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