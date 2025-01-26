تخريج 100 متعافي من الإدمان بمركز عزيمة للعلاج والتأهيل بدمياط

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفلا لتخريج 100 متعافي من الإدمان من أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، تحت عنوان " التعافي حياة " بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مدير صندوق مكافحة الإدمان ونائب محافظ دمياط نيابة عن المحافظ ورئيس مؤسسة "حياة كريمة" يسلمون المتعافين شهادات التكريم



وقد شارك في الفاعلية المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نيابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والقيادات التنفيذية بالصندوق والمحافظة ورؤساء القطاعات بالمؤسسة.



أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم



وأجرى الدكتور عمرو عثمان جولة تفقدية داخل مركز العزيمة برفقة نائب المحافظ ورئيس مؤسسة "حياة كريمة" حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان،ويستهدف المركز تقديم الخدمات العلاجية لقرابة 3000 مريض سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ .



وسلم الدكتور عمرو عثمان وعهود موافى والمهندسة شيماء الصديق شهادات التكريم كما حث " عثمان " المتعافين على الاستمرار في التعافي موجها رسالة لهم:" أنتم أبطال ومصدر فخرنا بإصراركم على التخلي عن التعاطي والعودة الى الحياة لأسركم " مؤكدا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،كما شهد الدكتور عمرو عثمان ورئيس مؤسسة حياة كريمة ونائب المحافظ يوم رياضي للمتعافين داخل مركز العزيمة بدمياط وسلم الفريق الفائز في لعب كرة القدم كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان





ووجه الدكتور عمرو عثمان الشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحرصها على تخصيص مبنى المركز لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقت توليها محافظ دمياط ليكون أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وأصبح يُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم ضمن سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق فى العديد من المحافظات المختلفة.

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال مراكز العزيمة التابعة على تنفيذ برنامج " تعافى " بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان،ويعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق " الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات"

كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض " خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

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