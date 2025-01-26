الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابات إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على تجمعات للأهالي بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام في  لبنان اليوم الأحد، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

وأضاف: هناك إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا جنوب لبنان أثناء محاولتهم الدخول الى البلدة".

هذا وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

كما عمد جيش الاحتلال إلى رفع سواتر ترابية  على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنين من العبور باتجاه القرى والبلدات على الحدود جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما.

 

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جنوب لبنان سكان جنوب لبنان وادي الحجير

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