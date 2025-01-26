دور خطير في حركة التجارة بين مصر والعالم، تعرف على مسؤوليات المخلص الجمركي

ألزم القانون المخلص الجمركي بعدد من المسئوليات القانونية، حتى يصب في النهاية بما يحقق صالح التخليص الجمركي وتسهيل حركة التجارة بين مصر والعالم، ولضمان ذلك وضعت القوانين المصرية معايير وضوابط صارمة حتى تفي بالغرض.

شروط مزاولة مهنة المخلص الجمركي

وفقًا لـ القانون رقم 207 لسنة 2020، يشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي:

1. الحصول على ترخيص رسمي من مصلحة الجمارك.

2. اجتياز الاختبارات الخاصة بالكفاءة.

3. تقديم ضمان مالي يُحدد وفقًا لحجم العمل.

4. الالتزام باللوائح والإجراءات الجمركية.

5 ـ التأكد من صحة المستندات المقدمة للجمارك.

6 ـ الالتزام بالإفصاح عن البضائع المستوردة.

7 ـ دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

المستندات اللازمة للتخليص الجمركي في مصر

لتتمكن من إتمام عملية التخليص الجمركي في مصر بنجاح، يجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تشمل:

الفاتورة التجارية: تحدد قيمة وتفاصيل البضائع المستوردة.

قائمة التعبئة: تحتوي على تفاصيل حول محتويات الشحنة وأبعادها.

شهادة المنشأ: تثبت بلد المنشأ للبضائع.

بوليصة الشحن: تؤكد شحن البضائع من المصدر إلى الوجهة.

شهادات إضافية: قد تكون مطلوبة حسب نوع البضائع، مثل شهادات الجودة أو المطابقة للمعايير المحلية.

عقوبات المخالفين

الغرامات المالية تبدأ من 50,000 جنيه.

إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفات.

لكل ما سبق، يعتبر المُخلِّص الجمركي هو حلقة الوصل بين التجار والجمارك، لذا يُعد الالتزام بالقانون ضرورة لضمان شفافية التجارة.

يذكر أن مصر احتلت عام 2017، المرتبة الـ 46 عالميًا كأكبر مستورد للسلع بقيمة 627.61 مليار دولار، مما يعكس حجم البضائع الواردة التي تخضع لإجراءات التخليص الجمركي في مصر. لذلك، من الضروري للمستوردين التأكد من توافق مستنداتهم وبضائعهم مع القوانين المصرية لتسهيل عملية التخليص الجمركي في مصر.

وعادةً تستغرق عملية التخليص الجمركي في مصر من خمسة إلى سبعة أيام، وذلك في حال كانت البضائع سليمة والمستندات صحيحة وجاهزة، وقد يختلف الوقت اعتمادًا على نوعية البضائع والإجراءات المطلوبة، مثل العرض على جهة متخصصة أو الحاجة إلى مستندات إضافية.

وتختلف الرسوم الجمركية في مصر بناءً على نوع البضائع المستوردة وقيمتها، حيث يتم تحديد الرسوم الجمركية وفقًا لتصنيف السلع في التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى على نسبة الرسوم الجمركية المطبقة، لذا يُنصح دائمًا بالتشاور مع مخلص جمركي محترف لتحديد التكاليف الدقيقة.

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