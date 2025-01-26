"التصديرى للصناعات الغذائية" يناقش الحلول العملية لشحن الصناعات الغذائية

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة الكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان "حلول عملية وتطبيقية فى عمليات شحن الصناعات الغذائية".



أبرز التحديات التى تواجه مصدرى قطاع الصناعات الغذائية

واكد محمد بهاء، محاضر واستشارى لوجستيات التصدير، الضوء على أبرز التحديات التى تواجه مصدرى قطاع الصناعات الغذائية، حيث أكد أن أكبر قلة المعرفة والاطلاع الدائم والمستمر على التحديثات الخاصة بعمليات الشحن تعد من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الغذائى، مشددًا على ضرورة اطلاع الهيكل الإدارى فى الشركات على الاقل على التحديثات اليومية لعمليات الشحن حول العالم بشكل عام وعن عمليات شحن التصدير على وجه الخصوص، تجنبا لأى أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أن قلة الإطلاع عن أخبار وتحديثات عمليات شحن التصدير دائما ما ينتج عنها إصدار الشركات مستندات متناقضة مع يطلبه الخط الملاحى أو ميناء الوصول أو المستورد، إضافة إلى التناقضات فى الأرقام او المواصفات فى المستندات او الأوزان، وغيرها الكثير من الأزمات التى تتفاجئ بها الشركات عند بدء عمليات الشحن، مطالبا صناع القرار والإدارات المتخصصة فى التصدير البقاء على اطلاع دائم بهذه الأحداث المتسارعة من خلال المصادر الموثوقة والندوات التعريفية والدورات التدريبية المتخصصة فى هذا المجال.

بهاء: الاعتماد على مقدم خدمة وأحد أكبر الآفات التى تواجه شركات الصناعات الغذائية



وأضاف أن الأزمة الثانية التى كشفت عنها الممارسات العملية هو وقوع الكثير من الشركات فى فخ الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق، لافتا إلى أن هذا الأمر من أكبر الأخطاء التى قد تكبد الشركات الكثير من النفقات التى من الممكن توفيرها، حيث يفضل التعامل مع أكثر من مقدم خدمة وخط ملاحى وذلك بحسب السوق المستهدف ونوع الشحنة ومدى خبرة مقدم الخدمة فى هذا السوق أو هذه الشحنات.



وأشار إلى أن الأزمة الثالثة التى تواجه الشركات فى لوجستيات التصدير مرتبطة بانخفاض تدفقاتها النقدية اللازمة للعملية التصديرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وتقييد المعاملات وغيرها من الأسباب، مؤكدًا أن العجز عن تدرك هذه الأزمة مبكرًا قد يعرض الشركات لخسائر سنوية كبيرة، على الرغم من نجاحها فى تصدير كميات كبيرة من منتجاتها.

وأوصى بهاء الشركات الغذائية بضرروة اختيار فريق عمل متخصص للعمل بمجال لوجسيتات التصدير بناء على تقارب سنى وثقافى وتعليمى تجنبا لكثير من الأزمات المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة العملية عن الشهادات الأكاديمية.

وطالب صناع القرار فى الشركات بتحديد الدور الوظيفي والوصف الوظيفي لكل طرف داخل المنظومة بشكل دقيق تجنبا لشيوع المسئولية، وتابع " الإدارات المختلفة داخل الشركة تعمل مع بعضها البعض وتزود بعضها البعض بالمعلومات اللازمة لكل فى النهاية هناك تحديد مهام بشكل دقيق لكى لا تتضارب القرارات".



وأشار إلى أن استعانة الشركات بخبرات خارجية لثقل مهارات موظفيها فى جزئية لوجستيات التصدير أمر جيد لكن عليها أولا الوقوف على نوع الخدمة المراد تقديمها إن كانت استشارية أم تدريب داخلى مصمم خصيصا لنشاط عمل الشركة والأسواق التى تستهدفها.

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