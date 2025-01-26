الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

حاول ابتزازها، المتهمة بقتل سائق التوك توك في الوراق تعيد تمثيل الجريمة

حبس المتهمة، فيتو
حبس المتهمة، فيتو

اصطحب فريق من النيابة المتهمة بقتل سائق توكتوك إلى مكان الحادث لإعادة تمثيل الجريمة أمام نيابة شمال الجيزة.

 

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي.

 

وكشفت التفاصيل كاملة، موضحة كيف طعنته ثم غادرت الشقة بهدوء، دون أن يلحظها أحد، ووجهت لها النيابة تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

 

وأدلت المتهمة بقتل سائق توك توك فى الوراق باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجيزة بارتكاب الجريمة.

 

اعترافات المتهمة بقتل سائق توكتوك

 وأفادت المتهمة خلال التحقيقات أن المجني عليه كان يوصلها بالتوك توك الخاص به، وحاول ابتزازها بالوقيعة بينها وبين زوجها، لإقامة علاقة معها، وتهديدها بالاتصال بزوجها، حتى يطلقها.

 

وأضافت أنها قررت التخلص من المجني عليه، لإصراره على ابتزازها، فاستدرجته لمدخل مسكنه، واعتدت عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله، وفرت هاربة عقب ارتكابها الجريمة، وأرشدت عن السلاح المستخدم في الحادث.

 

القبض على المتهمة بالجيزة 

 ورد بلاغ لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الوراق، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجنى عليه ابتزازها لإقامة علاقة معها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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