الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

بدء نظر جلسة محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسة محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في منطقة السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا أحد الأشخاص في منطقة السلام بسبب خلاف نشب بينهم، سدد على إثرها أحدهم له ضربة باستخدام سلاح أبيض استقرت بالإبط الأيمن له فأحدث إصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الجريمة والمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة السلام السلام

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