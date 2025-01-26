السيطرة على حريق منزل بمنطقة كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة.

حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت جرى الدفع بـسيارتى إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.