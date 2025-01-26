الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق منزل بمنطقة كرداسة

حريق نشب داخل منزل
حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة.

 حريق  نشب داخل منزل بمنطقة  كرداسة 

تلقت  غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور  انتقلت جرى الدفع بـسيارتى إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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مديرية أمن الجيزة

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