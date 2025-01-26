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حوادث

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 50% في 3505 منافذ

فعاليات مبادرة كلنا
فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفيضات 50%

أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية يناير الجاري من خلال 3505 منافذ ثابتة ومتحركة.

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية يناير

 وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 50 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، للانضمام للمبادرة، لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية، فضلا عن التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضار وفاكهة، وتجار "جملة وتجزئة"؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال (2451 منفذا – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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