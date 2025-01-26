تجديد حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته بالمنيرة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته، والتسبب في إصابتها بحروق شديدة بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية.

وكشفت التحقيقات أن زوج المجني عليها أشعل النار بها، بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أدى إلى إصابتها، وبرر المتهم خلال اعترافاته ارتكابه الجريمة بشكه في سلوكها.

وكلفت النيابة باستدعاء أفراد أسرة المصابة لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بإصابة ربة منزل بحروق، في المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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