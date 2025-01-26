الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

مالك جيم محترق في عين شمس: لا أتهم أحدا وماس كهربائي السبب

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استمعت نيابة عين شمس لأقوال مالك جيم نشب به حريق في شارع العشرين، وأسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. 

وقال مالك الجيم إن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران ولا يتهم أحدا ولا يشتبه في أحد جنائيا.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل جيم بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

وكشفت التحريات اشتعال النيران في صالة جيم بالطابق الثاني للعقار رقم 6 المكون من 4 أدوار، وأسفر عن إصابة شخص بحروق تم نقله إلى مستشفى السلام.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس

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