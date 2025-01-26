الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز الليلة

كولر
كولر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى العش 

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وعمرو السولية 

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات وجراديسار. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن مصطفى العش مدافع الفريق الجديد اقترب من التواجد أساسيا في تشكيل الفريق اليوم أمام بيراميدز؛ حيث يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر للفريق. 

واقترب السلوفيني نيجك جراديسار لاعب الأهلي الجديد من قيادة هجوم الفريق في مباراة بيراميدز الليلة، حيث خاض اللاعب مرانا واحدا فقط مع الأهلي أمس بعد إعلان التعاقد معه لمدة أربع مواسم ونصف. 

 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة اليوم. 

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز 

 يحل  النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة. 

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