الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أول صورة رسمية من كواليس فيلم Supergirl

Supergirl، فيتو
Supergirl، فيتو

 Supergirl، نشرت شركة دي سي، أول صورة رسمية، للممثلة ميلي آلكوك، من كواليس تصوير فيلم  Supergirl: Woman of Tomorrow.

وظهرت ميلي آلكوك، في الصورة الرسمية بظهرها، وهي تجلس علي كرسي Supergirl.

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بدأ رسميا، تصوير أحداث فيلم  Supergirl: Woman of Tomorrow،  بطولة الممثلة الشابة ميلي آلكوك، في منتصف يناير ٢٠٢٥.

وحددت شركة DC، المملكة المتحدة البريطانية، لتكون أولى محطات تصوير فيلم Supergirl.

كما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

 

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جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

 وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

 

 

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

رسميًّا.. اختيار ميلي آلكوك لشخصية Supergirl في عالم DCU

أعلنت استديوهات دي سي، للأبطال الخارقين، عن اختيار الممثلة الشابة ميلي آلكوك، لتجسد شخصية  Supergirl - سوبرجيرل، في عالم DCU الجديد.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

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