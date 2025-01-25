صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب

مرموش، فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق، مفاجأة بشأن من سيشجع مرموش أم صلاح في مباراة مانشيستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رشحت محمد صلاح لـ توتنهام، وأخبرت جون إليكساندر بأن صلاح أفضل من ميلا، وقيمته التسويقية أقل، وسيتألق في الدوري الإنجليزي".

عمر مرموش، فيتو

طريق محمد صلاح كان صعبا

وتابع: "طريق صلاح كان صعبا، لعب لـ تشيلسي وفيورنتينا وكذلك روما ثم ليفربول، وأيضًا مرموش لعب في الدوري الألماني وتدرج به، وبعدها لـ فرانكفورت ثم مان سيتي".

وذكر:"نصيحتي لـ عمر مرموش أن يستمع إلى نصائح جوارديولا، فهو واحد من أفضل المدربين في العالم، وكذلك يجب عليه أن يستمع لـ نصائح محمد صلاح لأنه يعرف الكثير في إنجلترا".

أنا أشجع توتنهام

وبسؤاله من يشجع صلاح أم مرموش.. أجاب ميدو قائلا: "لن أشجع أحدا.. أنا أشجع توتنهام في إنجلترا، وصلاح أسطورة ضرب كل الأرقام وكسر رقم النجم هنري، وأتمنى أن يصل مرموش لما وصل له صلاح".

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