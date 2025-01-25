السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب

صلاح ومرموش، فيتو
صلاح ومرموش، فيتو

مرموش، فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق، مفاجأة بشأن من سيشجع مرموش أم صلاح في مباراة مانشيستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رشحت محمد صلاح لـ توتنهام، وأخبرت جون إليكساندر بأن صلاح أفضل من ميلا، وقيمته التسويقية أقل، وسيتألق في الدوري الإنجليزي".

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

طريق محمد صلاح كان صعبا

وتابع: "طريق صلاح كان صعبا، لعب لـ تشيلسي وفيورنتينا وكذلك روما ثم ليفربول، وأيضًا مرموش لعب في الدوري الألماني وتدرج به، وبعدها لـ فرانكفورت ثم مان سيتي".

وذكر:"نصيحتي لـ عمر مرموش أن يستمع إلى نصائح جوارديولا، فهو واحد من أفضل المدربين في العالم، وكذلك يجب عليه أن يستمع لـ نصائح محمد صلاح لأنه يعرف الكثير في إنجلترا".

أنا أشجع توتنهام

وبسؤاله من يشجع صلاح أم مرموش.. أجاب ميدو قائلا: "لن أشجع أحدا.. أنا أشجع توتنهام في إنجلترا، وصلاح أسطورة ضرب كل الأرقام وكسر رقم النجم هنري، وأتمنى أن يصل مرموش لما وصل له صلاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرموش عمر مرموش أحمد حسام ميدو محمد صلاح مانشيستر سيتي ضد ليفربول الدوري الانجليزي مانشيستر سيتي ليفربول

مواد متعلقة

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود ليفربول للتفوق على إيبسويتش بثلاثية في الشوط الأول

حسم ملف زيزو سريعًا، ميدو يوجه رسالة مهمة لمجلس إدارة الزمالك لتصحيح المسار
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

التعليم تكشف سبب إضافة الدين لمجموع الثانوية وأهمية تطبيق البكالوريا

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بالأسماء، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

المزيد
الجريدة الرسمية