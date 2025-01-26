الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

تحت شعار العمل المناخي والتحول الأخضر، وزارة البيئة تحتفل بيومها الوطني

احتفالية لوزارة البيئة،
احتفالية لوزارة البيئة، فيتو

 تحتفل وزارة البيئة باليوم الوطني للبيئة غدا الإثنين، تحت شعار "العمل المناخي والتحول الأخضر"، للتأكيد على الحاجة الملحة لزيادة الجهود المبذولة للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

الاحتفال بيوم البيئة الوطني

 

ويهدف الاحتفال بيوم البيئة الوطني إلى رفع الوعي بأهمية حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ. وتأتي هذه الاحتفالية هذا العام في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البيئة، والتي تتطلب تضافر الجهود العالمية لمواجهتها. 

فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني

وتشهد الفعالية العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تشمل تقديم خبراء بيئيون محاضرات حول أهمية حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعريف المشاركين بأفضل الممارسات البيئية.

وتهدف هذه الاحتفالية إلى رفع الوعي بأهمية حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ إجراءات عملية للمساهمة في حماية البيئة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية البيئة.

تؤكد وزارة البيئة أهمية التعاون بين جميع الأطراف لحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، ودعت الجميع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار هذه التغيرات.

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