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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد

الدوري الإسباني، تقدم ريال مدريد على نظيره بلد الوليد، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

انحصرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين في الدقائق الـ10 الأولى، وكانت أول محاولة لـ ريال مدريد في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها رودريجو ولكن كرته اصطدمت في الحائط ومرت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 24، رد بلد الوليد بتسديدة قوية من مامادو سيلا ديالو من خارج منطقة الجزاء أبعدها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بشكل رائع.

وفي الدقيقة 26، أطلق أنطونيو روديجر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها كارل هين حارس بلد الوليد.

وفي الدقيقة 30، أحرز ريال مدردي هدفه عن طريق كيليان مبابي، بعد تمريرة من جود بيلينجهام وصلت إلى مبابي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد بباطن القدم لتسكن كرته الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدف نظيف.

 

تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفربق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهد تشكيل ريال مدريد استمرار غياب المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، حيث يطبق عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد طرده أمام فالنسيا.

ويقود هجوم الميرينجي في اللقاء: كيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو جويس.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو جويس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

 

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