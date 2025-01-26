الأحد 26 يناير 2025
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انعقاد مجلس الحديث الثلاثين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد اليوم الأحد الموافق 26 من يناير 2025، مجلس الحديث الثلاثين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

مجلس الحديث الثلاثون لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد 

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري السنة النبوية الشريفة السنة النبوية جامعة الأزهر وزير الأوقاف

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