تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شقيق خطيبته في روض الفرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته في روض الفرج بعد نشوب مشاجرة بينهما، إداريا.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته، وقال أمام النيابة إنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقة المجني عليه منذ عدة سنوات، ثم أتما الخطبة منذ 4 سنوات، موضحًا أن قبل الواقعة بقرابة أسبوع نشبت مشادة كلامية حادة بينه وبين شقيق خطيبته بسبب عدم تحديد موعد الزفاف.

وأضاف أن شقيق خطيبته - المجني عليه - أخبره بأنه إذا لم يتم تحديد موعد الزفاف خلال شهر سيقوم بفسخ الخطبة، مضيفا: "قال لي إحنا في منطقة شعبية وانتوا بترجعوا كل يوم وش الفجر".

وتابع المتهم أن المجني عليه اعتدى على خطيبته بالضرب المبرح بعد عودتهما في وقت متأخر من الليل، موضحًا أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه وتطاول عليه الأخير بالسب.

شتمني بالأم.. وصور خاصة للفتاة على الهاتف



وقال «شتمني بأمي وأنا مسكتلهوش وريته صور خاصة بأخته كانت بعتهالي على التليفون»، مشيرًا إلى أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ليعتدي بعدها على شقيق خطيبته بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة.



واختتم المتهم بقتل شقيق خطيبته قائلا «يوم الحادثة كنا قاعدين واتخانقت أنا وهو وبعدها مسكنا في بعض، روحت ضاربه على راسه ولقيته وقع في مكانه ساكت، معرفتش أعمل إيه وفضلت أفكر، وبعدين أخدت الجثة نزلتها في مدخل البيت وحطيت عليها أغطية كتير، وخرجت روحت لهم البيت وعملت نفسي بدور معاهم عليه".

بداية الواقعة.. عثور الأهالي على جثة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

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