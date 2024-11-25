ترشيح سوسن بدر للمشاركة في مسلسل قهوة المحطة.. وتصوير العمل بين القاهرة والصعيد

رشح القائمون على مسلسل “قهوة المحطة” الفنانة سوسن بدر لتشارك في العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم.

ومن المقرر أن يتم التصوير مطلع ديسمبر القادم، وسيكون التصوير في أكثر من 20 ديكورًا؛ نظرًا لأهمية القصص التي يتناولها العمل، وسيتم التصوير بين القاهرة وعدد من محافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

وتعاقد على المشاركة في العمل كل من: بيومي فؤاد، رشدي الشامي، أحمد غزي، وانتصار، مع استمرار الإعلان عن أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، يعكف السيناريست عبدالرحيم كمال على كتابة الحلقات النهائية من العمل، ليكون العمل كاملًا قبل البدء في التصوير.

المسلسل من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، الذي أكد أنه يعمل حاليًّا على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة، ليكون النص كاملًا جاهزًا قبل بدء التصوير.

ويعمل المخرج إسلام خيري وفريق الإنتاج على تصميم الديكورات واختيار مواقع التصوير، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأماكن بين القاهرة والصعيد لتعكس أجواء القصة بشكل واقعي، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، بإشراف المنتج تامر مرسي

وتدور أحداث المسلسل، المكون من 15 حلقة، في إطار اجتماعي مشوق يمتزج بعناصر الجريمة، ويُعتبر العمل من المسلسلات القصيرة التي بدأت تكتسب زخمًا كبيرًا في الدراما الرمضانية، مقدمًا قصة مكثفة تحمل رسائل وقضايا تهم الجمهور.

وتشارك أيضًا سوسن بدر في مسلسل الكابتن بطولة الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن تلعب دور والدته ضمن أحداث العمل.

ومن المفترض أن تبدأ أسرة العمل في تصوير أحداث المسلسل بداية ديسمبر المقبل، ويعرض “الكابتن” فى السباق الرمضاني المقبل، ويتولى مهمة الإخراج معتز التوني، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكري.

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