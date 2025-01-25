السبت 25 يناير 2025
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محافظات

انقلاب تروسيكل يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالإسماعيلية لهذا السبب (فيديو)

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية، مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا بإحدي السيارات الملاكي، لوقوع حادث تصادم تروسيكل بجدار الكوبري المحوري، الواقع بالقرب من مبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية، وإصابة سائقه.  

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رواد التواصل يستنكرون تصوير المقطع 

وأوضح المقطع سقوط السائق من أعلى الكوبري ليرتطم بالأرض في مشهد مؤلم، ما دفع رواد التواصل بالإسماعيلية إلى إبداء استيائهم من تصوير المقطع من صاحب السيارة، دون محاولة منه لإنقاذ سائق التروسيكل، والذى ظل يصرخ من آلامه، دون محاولة للتدخل أو حتى طلب الإسعاف.   

 

حادث التروسيكل،فيتو
حادث التروسيكل،فيتو

انتقادات رواد التواصل الاجتماعي 

وقال رواد التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية، تعليقا على المقطع أنهم يتعجبون من سلبية المواطنين وبخاصة عند رؤيتهم لوقوع الحوادث دون محاولة التدخل لنجدة المصابين، حيث أصبح كل ما يشغلهم هو التصوير والحصول على لقطات من الحوادث.  

تعليق مصور المقطع،فيتو
تعليق مصور المقطع،فيتو

تعليق مصور المقطع 

فيما علق صاحب المقطع الذى قام بتصويره على الانتقادات التي وجهت إليه قائلا إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الموقف، حيث شل تفكيره خلال مشاهدته الحادث، واكتفي بالتصوير بواسطة كاميرات سيارته عند مروره مصادفة وقت الحادث بمنطقة شارع محمد علي  . 

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