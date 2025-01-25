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رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفربق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهد تشكيل ريال مدريد استمرار غياب المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، حيث يطبق عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد طرده أمام فالنسيا.

ويقود هجوم الميرينجي في اللقاء: كيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو جويس.

تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد 

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو جويس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

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