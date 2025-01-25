مدير تعليم الإسكندرية يشارك بافتتاح المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت في افتتاح المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومينا كمال استشاري أول وحدات تيسير الانتقال إلي سوق العمل ومديري المديريات التعليمية المشاركة وياسمين نجيب مدير مكتب المشروع بالإسكندرية ومديري عموم التعليم الفني بالمحافظات ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وممثلي المدارس الفنية المشاركة بمكون ريادة الأعمال والابتكار ومكون التوظيف.

وأشاد مدير المديرية بالطفرة غير المسبوقة في تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء علي إنجازات وحدات تيسير الانتقال إلي سوق العمل وتبادل الخبرات بين الوحدات واستخلاص أفكار يمكن تطبيقها وبلورة مفاهيم وممارسات ذات صلة بتطبيق الخدمات والتعرف علي مسيرة وحدات تيسير الانتقال الي سوق العمل والختام بتكريم الوحدات الأفضل في مستوى الأداء.

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