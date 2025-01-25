السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لقطات جديدة لصفقتي الأهلي بتدريبات اليوم استعدادا لموجهة بيراميدز بالدوري

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

شارك مصطفى العش ونيتس جراديشار، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز

وخاض العش وجراديشار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميًّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي في أول ظهور لهما. 

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد. 

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي العش نيتس جراديشار الأهلي النادي الأهلي بيراميدز

مواد متعلقة

بمشاركة العش وجراديسار، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري

أرقام السلوفيني نيجك جراديشار صفقة الأهلي الجديدة (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

الظهور الأول لـ مرموش، مان سيتي يتخطى تشيلسي بثلاثية في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراته أمام بيراميدز بالدوري

أرقام السلوفيني نيجك جراديشار صفقة الأهلي الجديدة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية