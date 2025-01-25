السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الدوري السعودي، الوحدة يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول

فريق الوحدة السعودي،
فريق الوحدة السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة السعودي أمام نظيره الاتفاق، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

هدف الوحدة السعودي سجله اللاعب علي السالم في الدقيقة 31. 

تشكيل الاتفاق أمام الوحدة 

أعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الوحدة، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وجاء تشكيل نادي الاتفاق ضد الوحدة كالآتي:

الحارس: ماريك روداك

الدفاع: محمد عبدالرحمن - جاك هيندري - عبد الله مادو - مد الله العليان

الوسط: فاينالدوم - ألفارو ميدران - فيكتور سانتوس

الهجوم: ديماراي غراي - عبد الله رديف - موسى ديمبيلي.

فيما جاء تشكيل نادي الوحدة ضد الاتفاق كالآتي:

عبدالله العويشير - سعيد المولد - عبدالله الحافظ - أليكساندرو كريتو - علي السالم - محمد المكعازي - علاء حجي - سعد بقير - يوسف الأمين - كريج جودوين - أوديون إيجالو

ترتيب الفريقين قبل المباراة 

ويحتل نادي الوحدة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

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