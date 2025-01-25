بمشاركة النني، الجزيرة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بعد الفوز على العين (فيديو)

نجح نادي الجزيرة بمشاركة الدولي المصري محمد النني، في الصعود لنصف نهائي بطولة كأس الدولة الإماراتي، بعد الفوز بهدف أمام العين بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم بربع نهائي البطولة.

وأحرز هدف الجزيرة رامون بيريز في الدقيقة 57.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للعين الإماراتي بعد العودة لتقنية الفار.

استلام ودوران وتسديدة من رحيمي لكن علي خصيف يتصدى 🧤



العين 0-1 الجزيرة#كأس_رئيس_الدولة | #العين_الجزيرة pic.twitter.com/vJXYAPfO7C — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 25, 2025

وشارك محمد النني اللاعب المصري الدولي أساسيا في تشكيل الجزيرة أمام العين الإماراتي.

تشكيل الجزيرة أمام العين

تشكيل العين أمام الجزيرة

ويستمر العين الإماراتي بقيادة المدرب ليوناردو جارديم في تقديم مستوى ضعيف لا سيما بعد الخروج بشباك نظيفة في الفوز الكبير على النصر برباعية في الدوري.

يحتل نادي الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نادي العين مركزًا متقدمًا.

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