غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي قائمة القلعة الحمراء للمعسكر المغلق، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد النادي الأهلي أمام بيراميدز خدمات العديد من اللاعبين المهمين حيث يغيب عن الأحمر: وسام أبو علي بسبب الإصابة بالاضافة أيضا لغياب يحيى عطية الله وأشرف داري وطاهر محمد طاهر، لنفس السبب ورضا سليم بعد إصابته ورفع اسمه من قائمة الفريق.

كما يغيب حمزة علاء حارس الفريق ويوسف أيمن بعد قطع إعارته وعودته لفريق الدحيل القطري، بجانب علي معلول لعدم قيدة في قائمة الفريق.

قائمة الأهلي أمام بيراميدز

وشهدت قائمة الأهلي تواجد الثنائي الجديد مصطفى العش ونيجك جراديشار الذي أعلن الأهلي تعاقده معهما مساء أمس الجمعة، وذلك بعدما انضما اليوم إلى معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد.

وجاءت قائمة الأهلي مكونه من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: مصطفي العش والدبيس ومحمد هاني وعمر كمال وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

خط الوسط: كريم نيدفيد ومروان عطية وعمرو السولية والساعي ومحمد أفشة وامام عاشور ومصطفى أبو الخير وحسين الشحات ومحمد عبدالله وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: سمير محمد وجراديشار وحمزة عبد الكريم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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