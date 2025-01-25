الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 للأخير، في المباراة التي تقام على ملعب سينت ماري، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يان بيدناريك هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 10، بينما أحرز ألكسندر إيزاك هدفي نيوكاسل يونايتد في الدقيقتين 26 من ضربة جزاء و30.

تشكيل ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: جيمس بري، يان بيدناريك، تايلور هاروود بيليس، كيلي ولكر بيترس، ريان مانينج.

خط الوسط: ماتيوس فيرنانديز، ليزلي أوجوتشوكو، جو أريبو.

خط الهجوم: باول أونواتشو، أدم أرمسترونج.

تشكيل نيوكاسل أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون، جاكوب ميرفي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، أليكسندر إيزاك.

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