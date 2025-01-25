السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال على سوق المزارعين لليوم الواحد بحى العامرية في الإسكندرية

حى العامرية
حى العامرية

شهد سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك بمنطقة العامرية بالمحافظة، ويأتى ذلك تحت رعاية الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

 فيتو رصدت إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من الخضروات، وسط تواجد أعضاء تنفيذي مديرية التموين وحى العامرية ثانى، لمتابعة توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، الذي يقام اليوم بنطاق حي العامرية، وذلك لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع للمستهلك بجودة عالية، وبأسعار مخفضة في إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط إقبال كبير من المواطنين علي السوق  الذي يْعد الأول من نوعه في الإسكندرية.  

 

محافظ الإسكندرية يفتتح سوقًا جديدًا للمزارعين بنطاق حى شرق 

 وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية قد افتتح سوقا جديدا من أسواق اليوم الواحد  للمزارعين والمنتجات الغذائية بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر (موقف السوبر جيت القديم).

وأكد محافظ الإسكندرية أنه بعد ما شهده سوق اليوم الواحد من استحسان وإقبال من المواطنين، تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على تنظيم وإقامة سوق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع في العديد من الأحياء.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات وبنسب خصم ٢٠%. 

 

إقبال المواطنين على سوق المزارعين لليوم الواحد بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية 

 

 وقال محافظ الإسكندرية إنه سيقام سوق اليوم الواحد بنطاق حي شرق خلف محطة قطار سيدي جابر أسبوعيا يومي السبت والأحد،  وسيقام بنطاق حي الجمرك يوم الإثنين  خلف الجندي المجهول أمام جامعة سنجور، وبنطاق حي غرب يوم الثلاثاء في  شارع  الإسناوي -  الورديان والبيهقي، ويوم الأربعاء بنطاق حي منتزة ثان بالمندرة، والخميس بنطاق حي منتزة أول بشارع محمد نجيب بجوار كمال سعد، هذا بالإضافة إلى استمرار سوق محطة الرمل خلف سينما أمير نطاق حي وسط يوم الخميس.

ومن المقرر إقامته هذه الأسواق على نطاق الأحياء وفي الأماكن المحددة بشكل أسبوعي، كما ثمن محافظ الإسكندرية التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة  لاستمرار نجاح  سوق اليوم الواحد. 

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. 

جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية ووزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، واتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي، ومؤسسة كامبنيا ميكا، واتحاد سوق المزارعين العالمي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوق المزراعين الفريق أحمد خالد الاسكندرية حي العامرية

مواد متعلقة

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان

ارتفاع اليوريا، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني
ads

الأكثر قراءة

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الظهور الأول لـ صفقتي الأهلي الجديدتين بتيشيرت الأحمر (صور)

تخطى هنري، محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير بالقدس

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الشوط الأول

ارتفاع اليوريا، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

منوعات

المزيد

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

مفتي الجمهورية السابق: تفسير المتطرفين للنصوص يفرغ القرآن من الرحمة (فيديو)

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية