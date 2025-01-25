نظمت وزارة الشباب والرياضة عددا من الفعاليات التوعوية والترفيهية والتثقيفية احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بالتعاون مع الكيانات الشبابية المختلفة في مختلف المحافظات.

جاءت هذه الاحتفالات بهدف إبراز الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الوعي بدور رجال الشرطة والشرطة النسائية في المجتمع.

الشباب والرياضة تنظم فعاليات توعوية وترفيهية احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص أبناء مصر من النشء والشباب على مشاركة رجال الشرطة في عيدهم، تقديرًا وإعتزازًا لجهودهم الحثيثة وعيونهم الساهرة حمايةً الوطن وللمواطنين.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية على تعزيز الروح الوطنية، وتقدير جهود رجال الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت عدد من الكيانات الشبابية مسيرة شبابية شارك فيها مئات الشباب والفتيات، حاملين علم مصر، حيث عبر المشاركون عن امتنانهم لجهود رجال الشرطة.

وفي محافظة البحيرة، نظمت العديد من الكيانات الشبابية أنشطة وفعاليات احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية، وثورة يناير، تأكيدًا علي تلاحم كافة فئات الشعب المصري.

وفي محافظة الوادي الجديد، شارك الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، في احتفالات محافظة الوادي الجديد، بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية، بالتعاون مع مديرية الثقافة، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

تضمن الحفل الذي أقيم في سينما هيبس بمركز الخارجة، مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية التي احتفت بجهود رجال الشرطة ودورهم الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار.



وزير الرياضة يوجه رسالة لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مان سيتي

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب المصري عمر مرموش بمناسبة انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعب وتمثيله المشرف لمصر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى وزير الشباب والرياضة لمرموش كل التوفيق خلال مرحلته المقبلة، كما اعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره الكبير بما حققه مرموش، مؤكدا ان الدولة كلها تقف خلفه وتسانده هو وجميع الشباب المصري والابطال الرياضيين الذين يشرفون مصر في العالم اجمع.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا أن مصر هي مصنع للكثير من النجوم التي تحرص الدولة على مساندتهم وتذليل كل العقبات من اجل نجاحهم.

من جانبه، أعرب عمر مرموش عن سعادته قائلًا: "انني فخور للغاية بتمثيل مصر في مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز"، كما توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل.

وطرح متجر نادي مانشستر سيتي القميص الرسمي لموسم 2024-2025، والذي يحمل اسم النجم المصري عمر مرموش ورقمه 7 للبيع للجماهير.

قميص عمر مرموش

وكتب متجر السيتي بعد عرضه القميص على الموقع الرسمي: "عمر مرموش، مهاجمنا الدولي المصري، هو لاعب سريع وديناميكي معروف بمهاراته الرائعة في كرة القدم وقدرته على إزعاج أي دفاع".

وأضاف: "احصل على القميص الرسمي لمانشستر سيتي والسروال من تصميم "بوما" للرجال والنساء والأطفال، يمكنك تخصيص قميصك باسم "مرموش" بالرقم 7 وأظهر دعمك لأحد نجوم كرة القدم الصاعدين والذي يستحق المتابعة!".

وتوفر القميص الآن للشراء عبر متجر النادي الرسمي، مع تخفيض يصل إلى 30%، حيث يُعرض يبدأ بسعر 67.20 جنيه إسترليني بعد أن كان 96.00 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد المتجر إقبالًا كبيرًا من الجماهير لشراء قميص النجم المصري.

يجدر بالذكر أن مانشستر سيتي قد أعلن عن تعاقده مع عمر مرموش قادمًا من إينتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس بعقد يمتد حتى عام 2029

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