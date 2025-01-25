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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والأخدود بالدوري السعودي.. موقف محمد شريف

الخليج السعودي، فيتو
الخليج السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلنا المديران الفنيان لفريقي الخليج والأخدود التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري السعودي.

وشهد تشكيل الخليج السعودي تواجد محمد شريف على دكة بدلاء الفريق.

تشكيل الخليج أمام الأخدود 

تشكيل الأخدود أمام الخليج 

ويحتل الأخدود المركز 13 بجدول ترتيب الدوري السعودي النسخة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز 14.

 فيما يتواجد فريق الخليج فى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز التاسع

يدخل الأخدود صاحب الأرض والجمهور المباراة جريحا والعمل على استعادة التوازن بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الخليج بعد الخسارة في الجولة الماضية الـ 16 بنتيجة 3 - 1 أمام النصر كما خسر في الجولة (15) بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام الفيحاء.

فى المقابل يرغب فريق الخليج في مواصلة الاستفاقة بعد الخسارة بنتيجة 3 - 1 أمام النصر بالجولة 15 من المسابقة، وهو ما يُحفز لاعبو الخليج لبذل ما لديهم في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية للتأكيد على استفاقة الفريق ولتحسين مركز الفريق بجدول ترتيب النسخة الجارية من المسابقة.

سبق والتقيا الفريقين مرتين بدوري المحترفين، فاز فريق الخليج في واحدة بينما سيطر التعادل على نتيجة المباراة الثانية.

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