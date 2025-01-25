تداول 27 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 27000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1229 شاحنة و145 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 562 شاحنة و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 23500 طن بضائع، 667 شاحنة و15 سيارة.

تصدير 11 ألف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وAlcudia Express، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، أمل وAlcudia Express، بينما تم تداول 2800 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي عمان، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين AMBER M و MOJOUD علي متنهما 11000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال والسودان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2025 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.