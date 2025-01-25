رئيس العبور الجديدة يتابع معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر

تابع الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أعمال تنفيذ وتقدم الأعمال بمشروعات الإسكان الاجتماعي، الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان والحي 14 بمدينة العبور الجديدة.

واستهدفت جولة جبر الاطمئنان على سير العمل في المشروع وضمان الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين المستحقين بمواصفات عالية تناسب متطلبات مختلف الفئات السكانية.

تفقد رئيس الجهاز مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع “عمارات النزهة” كما تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر نموذج 75 م٢ للتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

خلال الجولة اطلع رئيس الجهاز عن كثب على سير العمل في العديد من المواقع التابعة للمشروع، حيث تم فحص الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمباني السكنية كما تم التحقق من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع بما في ذلك سرعة الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية وأعمال التشطيبات وأعمال الموقع العام بالإضافة إلى التدقيق في جودة المواد المستخدمة ومدى توافقها مع المواصفات المعتمدة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تسريع وتيرة العمل في جميع المواقع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما شدد على المتابعة المستمرة والدقيقة لضمان استكمال المشروع وفقًا للمواصفات المتفق عليها وكذلك على أهمية الالتزام بالخطط الزمنية التي تم وضعها مسبقًا دون أي تأخير قد يؤثر على موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.

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