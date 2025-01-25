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سياسة

بهاء شعبان: ثورة 25 يناير يحسب لها القضاء على ظاهرة الإسلام السياسي

ثورة 25 يناير، فيتو
ثورة 25 يناير، فيتو

ثورة 25 يناير، قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن ثورة الخامس والعشرين من يناير لحظة تاريخية في حياة شعبنا، وأبرزت قدرة هائلة في عطاء الشعب، مشيرا إلى أن أهداف الثورة الأساسية كانت في غاية الوضوح والمشروعية.

 

أهداف ثورة 25 يناير 

وأضاف بهاء شعبان، أن أهداف الثورة كانت في مواجهة الفساد والتخلص من حالة الركود التي استمرت لمدة 30 عامًا في البلاد والدفع بالمجتمع للأمام بعد فترة لعقود طويلة وبناء مجتمع جديد وتمثلت ملامح الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم تكن الثورة صدفة نظرا لأنه لا يمكن إخراج الملايين من البشر إلا لحدث جلل. 

 

وتابع رئيس الحزب الإشتراكى المصرى: كنت مشاركا في ثورة 25 يناير وأفتخر أنني شاركت وكنت حينها أحد قادة حركة كفاية، وشاركت بقوة في أنشطة ثورة 25 يناير، وجرى بعد ذلك عملية تآمر من جماعة الإخوان وجهات خارجية، والإخوان لم يصلوا إلى السلطة صدفة.

 

القضاء على ظاهرة الإسلام السياسي

وتابع: إن ثورة يناير يحسب لها الفضل في القضاء على ظاهرة الإسلام السياسي، لأنه لو لم تكن ثورة يناير لم تكن ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن جماعة الإخوان فصيل انتهازي تربى على ركوب الموجة.

وتمر اليوم السبت الذكرى الرابعة عشرة على ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

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