فى الذكرى الرابعة عشرة، أحزاب خرجت من رحم ثورة 25 يناير

25 يناير، فى الذكرى الرابعة عشرة على ثورة 25 يناير عام 2011 والتى تمر ذكراها اليوم السبت، خرجت أحزاب سياسية إلى النور بعد الثورة ليكون لها من السياسة نصيب ومن العمل الجماهيرى والسياسى جزء ومنافس لأحزاب أخرى مر عليها سنوات عدة على الساحة السياسية.

وتمر اليوم السبت الذكرى الرابعة عشر على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى انطلقت فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ميلادية.

حزب الحركة الوطنية

حزب الحركة الوطنية أسسه الفريق أحمد شفيق فى عام 2013 بعد، وأصبح له قواعد على مستوى محافظات الجمهورية حاليا وينافس في الاستحقاقات الدستورية، محليات وبرلمان ومجلس شيوخ، ويتولى حاليا رئاسته اللواء رؤوف السيد الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب فى عهد الفريق أحمد شفيق.

حزب الكرامة

أسسه المرشح الرئاسى الأسبق حمدين صباحى حزب الكرامة فأعلن رسميا بعد 25 يناير وأصبح له قواعده فى كثير من المحافظات.

ويأتى ضمن الأحزاب التى خرجت أيضا بعد ثورة يناير ربما منها ما سبق الأحزاب القديمة التى تعدت أكثر من خمسين عاما على الساحة السياسية ومنها حزب المحافظين الذى ظهر للنور بعد 25 يناير والذى يترأسه أكمل قرطام، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الذى خرج من رحم ثورة يناير أيضا.

حزب المؤتمر

أما حزب المؤتمر فهو أيضا من الأحزاب السياسية التى جاءت بعد ثورة 25 يناير ويترأسه حاليا الربان عمر المختار صميدة وله عدد من النواب فى مجلس الشيوخ والنواب الذى تم انتخابهما خلال الفترة الماضية.

النور والدستور

ومن الأحزاب السياسية التى ظهرت للنور بعد ثورة يناير حزب الدستور الذى شهد كثيرا من الصراع على رئاسته خلال الفترات الماضية إلى أن أجريت انتخابات على رئاسة الحزب، إضافة إلى حزب النور السلفى الذى تأسس في يونيو 2011 ويترأسه يونس مخيون وله عدد من النواب تحت قبة البرلمان الحالى.

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