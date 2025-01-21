علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن الإسراء والمعراج معجزة زمانية ومكانية لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا تخضع لقوانين الكون، لأن الله الذي خلق المكان والزمان اختصرهما وطواهما لرسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم.

الإسراء كشف لعالم الغيب أمام رسول الله

وكشف الدكتور علي جمعة أنه في الإسراء حدث خروج جزئي وكشف محدد لعالم الغيب أمام الرسول، صلى الله عليه وسلم، حيث ظهرت أماكن بعيدة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في لحظة خاطفة قصيرة، مؤكدًا أن الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة والتواصل مع الذات العلية.

الإسراء والمعراج معجزة لرسول الله، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن معجزة الإسراء والمعراج: "يقول الله تعالى فيما يتعلق بإسراء سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) إنها لحظة لطيفة لا يدركها الإنسان بحواسه، فهي معجزة زمانية ومكانية، وهي منحة إلهية وتسرية ربانية للحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حيث تجلى علم الغيب للرسول المجتبى فأصبح علم شهادة، وذلك في انتقاله اللحظي من مكة إلى بيت المقدس."

الإسراء والمعراج معجزة لا تخضع لقوانين الكون

وعن عدم خضوع المعجزة لقوانين الكون، قال الدكتور علي جمعة: "إن معجزة الإسراء والمعراج لا تخضع لقوانين الكون، إنما هي استثناء؛ لأن الذي خلق المكان والزمان اختصرهما وطواهما لسيد الأنام. كما لا يمكن تفسير ذلك وفق قوانين الأرض، فهو خروج جزئي وكلي عن قوانين الأرض ومدارك الإنسان، وهو ما تفرد به سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله عز وجل له في حادثة واحدة بين هذين الخروجين."

الإسراء والمعراج معجزة ربنانية لرسول الله، فيتو



وأضاف علي جمعة "ففي الإسراء خروج جزئي وكشف محدد لعالم الغيب أمام الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذ قد أصبح من الممكن للإنسان في العصر الحالي السفر من الشرق إلى الغرب في وقت قصير، مما يؤكد إعجاز حادث الإسراء في ذلكم العصر."



وأوضح الدكتور علي جمعة أن "معجزة الإسراء هي كشف وتجلية للرسول، صلى الله عليه وسلم، عن أمكنة بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة، وكل من له علم بالقدرة الإلهية وطبيعة النبوة لا يستغرب من ذلك شيئا؛ فالقدرة الإلهية لا يقف أمامها شيء، وتتساوي أمامها جميع الأشياء والمقدرات."

خصائص النبوة والاتصال بالملأ الأعلى

وقال الدكتور علي جمعة: "فما يعتمد الإنسان أن يشاهده ويدركه بحواسه البشرية الضعيفة ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس أمام القدرة الإلهية. ومن جهة أخرى، فإن من خصائص طبيعة النبوة أن تتصل بالملأ الأعلى. وفي هذا الأمر تجليات وفتوحات ربانية يمنحها اللطيف القدير لمن يصطفيه ويختاره من رسله."



وعن تصديق أبو بكر الصديق لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بشأن رحلة الإسراء والمعراج، قال علي جمعة: "والوصول إلى الملكوت الأعلى بأي وسيلة كانت- معلومة أو مجهولة- ليس أغرب من تلقي الرسالة والتواصل مع الذات العلية. ولهذا، فقد صدق أبو بكر رضي الله عنه هذه المعجزة قائلا: "إني لأصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء" (مستدرك الحاكم).



وتابع علي جمعة "وأبو بكر الصديق يشير من واقع إيمانه العميق إلى أن هذه الحادثة ليست قضية مهولة ولا هي ضربًا من الخيال، بل هي مسألة معتادة بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الله ورسله."

واختتم علي جمعة حديثه عن معجزة الإسراء والمعراج فقال"ومن كشف الغيب لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه عندما عاد وجادله المشركون في مكة غير مستوعبين لتلك المعجزة، وطلبوا منه وصف المسجد الأقصى، جلى الله له المسجد رأي العين، فأخذ يصفه لهم ركنا ركنا."

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