حفل توقيع أحدث إصدارات عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أقامت دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع كتاب “أخوية الطبقة المتوسطة” للكاتب عمر طاهر، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وحرص على الحضور عدد كبير من محبو عمر طاهر من القاهرة ومختلف المحافظات لاقتناء أحدث إصداراته.

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة

وقال عمر طاهر فى تصريح لـ فيتو إن إصدار أخوية الطبقة المتوسطة تجربة جديدة بأسلوبي المعتاد وعصارة الخمسين عاما التي عشتها وعاصرت خلالها الكثير من الخبرات والرؤى، واتناول بهذا الكتاب عدة محاور أمل أن تلقى إعجاب كل من يقتنيها.

الكاتب عمر طاهر

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟»، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

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